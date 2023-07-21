Путин: агрессия Украины против Белоруссии будет означать агрессию против России

Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, на заседании с постоянными членами Совбеза РФ высказался о последствиях возможной агрессии киевского режима против Белоруссии.

“Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами, - это их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ”, - заявил Путин, добавив, что на агрессивные действия будет дан ответ всеми имеющимися у России средствами.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша перебросила свои войска к границе Белоруссии, объяснив это планами проведения совместных учений ЧВК “Вагнер” и белорусских военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что агрессивность Польши требует особого внимания со стороны России и Белоруссии.

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