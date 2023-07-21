Путин заявил, что поставки западного вооружения Киеву затянут конфликт Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ высказался о поставках западного вооружения киевскому режиму.

"Западное вооружение еще можно дополнительно поставить Киеву и бросить его в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал президент России.

При этом, по словам Путина, натовские арсеналы и некоторые запасы советского оружия уже значительно опустошены. Во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов в технике и боеприпасов. Необходимы большие ресурсы и время, чего у противника нет.

Ранее KP.RU сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчисляются десятками тысяч человек. Мобилизационные ресурс Украины истощается, а киевские власти с трудом набирают новых желающих для отправки на фронт.