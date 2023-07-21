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НовостиПолитика21 июля 2023 10:19

Путин заявил, что поставки западного вооружения Киеву затянут конфликт

Спецоперация продолжится, пока Запад поставляет оружие Киеву, заявил президент России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин заявил, что поставки западного вооружения Киеву затянут конфликт

Путин заявил, что поставки западного вооружения Киеву затянут конфликт

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ высказался о поставках западного вооружения киевскому режиму.

"Западное вооружение еще можно дополнительно поставить Киеву и бросить его в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал президент России.

При этом, по словам Путина, натовские арсеналы и некоторые запасы советского оружия уже значительно опустошены. Во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов в технике и боеприпасов. Необходимы большие ресурсы и время, чего у противника нет.

Ранее KP.RU сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчисляются десятками тысяч человек. Мобилизационные ресурс Украины истощается, а киевские власти с трудом набирают новых желающих для отправки на фронт.