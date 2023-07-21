Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июля 2023 10:22

Путин: польско-литовско-украинские формирования создаются для оккупации Украины

Нарышкин заявил о планах Польши по захвату западной части Украины
Сергей КУДРИН
Путин: польско-литовско-украинские формирования создаются для оккупации Украины

Путин: польско-литовско-украинские формирования создаются для оккупации Украины

Фото: REUTERS

В ходе совещания Совета безопасности Российской Федерации, президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по созданию польско-литовско-украинских формирований несут за собой одну цель - оккупацию территории Украины.

Как заявил в ходе совещания глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Польша планирует установить контроль над западными территориями Украины, путём введения туда своих воинских формирований. В частности, речь идёт о западной инициативе по созданию польско-литовско-украинских отрядов.

«Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, задумываются о литовцах и поляках», - отметил Путин.

Глава государства согласился с заявлениями главы разведки, заявив что единственная цель создания таких формирований - оккупация территории Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин обвинил украинские власти в наплевательском отношении к собственному народу.