Путин: украинским властям плевать на народ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что существующей сейчас украинской власти плевать на народ. По его словам, киевский режим готов пойти на все для того, чтобы продлить свое существование и будет торговать всем.

«Режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землей», - заявил российский лидер.

Путин указал на «идейных предшественников» нынешней украинской власти. Он говорил о «предателях», заключивших в 1920 году с Польшей секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали соседней республике земли Галиции и Западной Волыни.

Как писал сайт KP.RU, Путин также заявил, что польско-литовско-украинские формирования создаются для дальнейшей оккупации Украины.