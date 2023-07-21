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НовостиПолитика21 июля 2023 10:27

Рогов: ВСУ начали перегруппировку после провала наступления в Запорожской области

В это время российские войска наносят удары по местам скопления ВСУ
Роман ПОЛОСИКОВ
Рогов: ВСУ начали перегруппировку после провала наступления в Запорожской области

Рогов: ВСУ начали перегруппировку после провала наступления в Запорожской области

Фото: REUTERS

Украинские подразделения начали перегруппировку после очередного провала наступления на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области. Такое заявление сделал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

— Враг ведет перегруппировку личного состава и техники после провала очередной попытки прорвать нашу линию обороны, — подчеркнул Рогов.

Он также добавил, что при помощи беспилотников и артиллерийских подразделений, российские войска наносят удары по местам скопления украинских формирований. Рогов отметил, что ВСУ готовят новую попытку наступления, однако у них есть серьезный дефицит живой силы.

Ранее стало известно, что целая группа украинских бойцов добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении. При этом украинские солдаты сами вышли на связь по «гуманитарной частоте», информацию о которой они нашли на листовках, которые сбрасывают ВС РФ над позициями ВСУ.