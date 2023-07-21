Рогов заявил об успешной контратаке российских войск в районе Новодаровки Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта. Такое заявление в пятницу, 21 июля, сделал глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», - приводит его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что украинские войска все время пытались штурмовать находящиеся около села Урожайное и Старомайорское.

Напомним, в пятницу, 21 июля, Рогов также заявил о том, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали перегруппировку после очередного провала наступления на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области, отметив, что в это время российские войска наносят удары по местам скопления украинской армии.