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НовостиПолитика21 июля 2023 11:26

Силы России нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты

Удары нанес ВМФ РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Силы России нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты

Силы России нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на пятницу, 21 июля, российские войска нанесли удар по украинским объектам, где шла подготовка терактов против России с применением беспилотников.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отмечают, что все цели были достигнуты.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские армия продолжила наносить удары возмездия по инфраструктуре украинских войск. Так, в ночь на четверг, 20 июля, Вооруженные силы (ВС) России поразили цеха производства, а также места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска.