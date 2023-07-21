Силы России нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на пятницу, 21 июля, российские войска нанесли удар по украинским объектам, где шла подготовка терактов против России с применением беспилотников.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отмечают, что все цели были достигнуты.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские армия продолжила наносить удары возмездия по инфраструктуре украинских войск. Так, в ночь на четверг, 20 июля, Вооруженные силы (ВС) России поразили цеха производства, а также места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска.