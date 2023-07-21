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НовостиПолитика21 июля 2023 11:54

Путин: Польша намерена вмешаться в украинский конфликт под зонтиком НАТО

По словам российского президента, Варшава собирается отхватить себе «кусок пожирнее»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин: Польша намерена вмешаться в украинский конфликт под зонтиком НАТО

Путин: Польша намерена вмешаться в украинский конфликт под зонтиком НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что польские лидеры намерены сформировать коалицию под прикрытием Североатлантического, а потом вмешаться в украинский конфликт для того, чтобы отхватить себе «кусок пожирнее», вернув, как они полагают, свои исторические земли.

«Рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе … сегодняшнюю Западную Украину», - заявил президент во время встречи с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, 21 июля.

Как писал сайт KP.RU, в ходе совещания с членами Совбеза РФ глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил российскому лидеру о том, что Польша собирается установить контроль над западными территориями Украины для чего намерены ввести туда свои воинские формирования.