Путин: Польша намерена вмешаться в украинский конфликт под зонтиком НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что польские лидеры намерены сформировать коалицию под прикрытием Североатлантического, а потом вмешаться в украинский конфликт для того, чтобы отхватить себе «кусок пожирнее», вернув, как они полагают, свои исторические земли.

«Рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе … сегодняшнюю Западную Украину», - заявил президент во время встречи с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, 21 июля.

Как писал сайт KP.RU, в ходе совещания с членами Совбеза РФ глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил российскому лидеру о том, что Польша собирается установить контроль над западными территориями Украины для чего намерены ввести туда свои воинские формирования.