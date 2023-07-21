Набиуллина предупредила о вторичных эффектах ослабления курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавнее ослабление курса рубля еще не полностью отразилось на ценах. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, предупредив о возможности возникновения дополнительных эффектов.

«Движение курса за последнее время пока еще не полностью перенеслось в цены. Кроме прямого переноса изменений курса рубля в цены нас беспокоят возможные вторичные эффекты», - отметила глава регулятор.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что Центробанк РФ не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Напомним, днем ранее глава Центробанка РФ объяснила ослабление курса российской валюты, связав такие колебания сокращением экспорта и снижением стоимости нефти. Кроме того, как отметила Набиуллина, подорожание черного золото, которое произошло в последнее время, будет ощутимо в следующие периоды.