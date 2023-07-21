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НовостиВ мире21 июля 2023 12:43

Высокий суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об «аресте» Путина

Иск подала оппозиционная партия «Демократический альянс»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Высокий суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об «аресте» Путина

Высокий суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об «аресте» Путина

Фото: REUTERS

Высокий суд ЮАР в Претории принял решение о прекращение дела по иску оппозиционной партии «Демократический альянс», которая требовала ареста президента России Владимира Путина в случае его приезда на саммит БРИКС, который пройдет вскоре в Южно-Африканской Республике. Об этом сказано в распространенном документе.

«По соглашению сторон было принято следующее решение: зафиксировано, что, ввиду следующих фактов, дело больше не требует рассмотрения», - приводит РИА Новости заявление, внесенное в проекте постановления.

Дело рассматривалось в открытом судебном заседании в пятницу, 21 июля.

Саммит стран БРИКС пройдет в Йоханнесбурге. На мероприятие был приглашен российский президент, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд (МУС). При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест Путина «означает войну».