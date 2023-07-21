В Николаевской области Украины из-за пожара началась детонация на минных полях Фото: пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины

Минные поля загорелись в Николаевской области Украины, происходит детонация взрывных устройств, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям республики.

Как уточняется в Telegram-канале службы, причиной пожара стали погодные условия, неосторожное обращение с огнем, а также, вероятно, умышленные поджоги.

«Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, так как сами можем подорваться на этих снарядах. Поэтому огонь принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником», – рассказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.

С 2023 начала года в Николаевской области на открытой территории произошло более 700 пожаров, большая часть которых стала следствием действий человека, отмечается в сообщении.

Напомним, член администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывал, как солдаты Вооруженных сил Украины разминируют минные поля собственными трупами.