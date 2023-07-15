Рогов рассказал, как солдаты ВСУ разминируют минные поля собственными трупами

Рогов заявил, что командование ВСУ продолжает “мясные штурмы” в Запорожской области Фото: соцсети

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ продолжает использование тактики “мясных штурмов” при безуспешных попытках прорвать оборону ВС России в Запорожской области.

“<...> даже в эфире радио «Свобода*» было озвучено непосредственно то, что разминирование производится ногами – то есть, боевики ВСУ идут вперед, взрываются и следующие за ними отправляются. Таким образом, смерть за смертью, разминируются территории минных полей”, — отметил Рогов в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Он отметил, что нельзя называть подобные заявления о “мясных штурмах” некой “кремлевской пропагандой”, поскольку даже антироссийские СМИ и американские источники признают, что киевский режим отправляет своих солдат на убой.

Ранее Рогов отмечал, что ВСУ лишь за одну безуспешную попытку штурма российских позиций могут потерять до трех взводов личного состава. В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркивал, что киевский режим относится к военнослужащим ВСУ как к расходному материалу.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что итоги прошедшего саммита НАТО показали, что союзники Зеленского относятся к украинской армии как к “мясу для мясорубки”, что станет “спусковым крючком” распада Украины.

*“Радио свобода” внесена Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иноагента.