Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев задержан за получение взятки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был задержан следователями по подозрению в получении взятки.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах региона, бывшего вице-губернатора подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Других подробностей дела пока нет.

Полежаев занимал должность замглавы Белгородской области с января 2019 по июль 2023 года, до этого он возглавлял администрацию Белгорода. Губернатор региона Вячеслав Гладков убрал его с должности своего заместителя за неудовлетворительную организацию работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки после обстрелов Вооруженными силами Украины.

Напомним, в среду, 19 июля, Мещанский районный суд Москвы арестовал по делу о крупном мошенничестве бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга Владимира Левленцева.