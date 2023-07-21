В Тамбовской области госпитализировали двух граждан Индии с подозрением на холеру

В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщило о двух госпитализированных граждан Индии с подозрением на холероподобный возбудитель.

У одного госпитализированного иностранца зафиксированы клинические проявления инфекции, второй находится под присмотром врачей без каких-либо проявлений инфекционного заболевания. Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что после выявления холероподобного возбудителя у трудового мигранта из Индии было обследовано свыше 400 контактировавших с ним лиц. Проявлений заболевания не было обнаружено.

В качестве профилактических мер в Тамбовской области введен запрет на купание, ловлю рыбы и использование реки в хозяйственных целях в реке Цна.

Кроме того, в Тамбовской области была усилена дезинфекция столичных вод очистных сооружений. Роспотребнадзор взял 23 пробы воды, каждая из которых не показала отклонений от норм.