Постпредство при ООН выдвинуло семь условий возвращения России в зерновую сделку Фото: EAST NEWS

Россия вернется к реализации зерновой сделки, если страны Запада выполнят семь ее требований, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как уточнил дипломат на заседании Совбеза всемирной организации, Запад должен сделать «реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки». Также Полянский потребовал снять все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе подключить их к SWIFT.

Третьим условием зампостпреда РФ при ООН назвал возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Он отметил, что стоимость зарубежных запчастей и оборудования для российских производителей выросла на 40%.

Дипломат также заявил о требовании решить все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия и обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. В этой связи он напомнил о необходимости восстановить работу аммиакопровода «Тольятти – Одесса».

Шестое условие, заявил Полянский – это разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью. В заключение он потребовал восстановить гуманитарный характер зерновой сделки, отметив, что она должна работать в интересах нуждающихся стран.

«Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности», – резюмировал зампостпреда России при ООН.

Напомним, во вторник, 18 июля, МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. В ведомстве напомнили, что сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.