«Черта диктатора»: стала известна причина увольнения Пристайко Зеленским

«Черта диктатора»: стала известна реальная причина увольнения Пристайко Зеленским Фото: REUTERS

Увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко — очередная «истерика» президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал живущий в Америке украинский журналист Виктор Коваленко в своем Twitter-аккаунте.

— В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для получения военной помощи от Великобритании, — говорится в публикации.

Также Коваленко добавил, что это очередной признак «диктаторской» черты Зеленского, который требует от всех максимальной лояльности к своей персоне.

В целом же журналист отметил, что у всей команды Зеленского есть определенная склонность к «детской мести», поэтому при увольнении они стремятся еще и унизить человека.

Напомним, что 21 июля Зеленский уволил посла Украины в Британии Пристайко после критики в свой адрес. Дипломат назвал «нездоровым сарказмом» ответ главы Украины министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, в котором Зеленский сказал, что благодарит его «каждое утро».