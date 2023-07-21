Зеленский уволил посла Украины в Британии Пристайко после критики в свой адрес Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, после того, как тот дипломат раскритиковал его за слова о благодарности «каждое утро», адресованное главе Минобороны Британии Бену Уоллесу. Об этом стало известно из указа, опубликованного на сайте офиса президента.

Помимо этого Пристайко лишили и поста постоянного представителя Украины при Международной морской органзации.

Напомним, что ранее Бен Уоллес заявил, что Киеву необходимо показать свою «благодарность» Западу, чтобы поставки оружия на Украину продолжались. Глава Британского Минобороны также подчеркнул, что западные страны — не Amazon, чтобы просто так отдавать такое количество денег.

После этого Зеленский решил саркостично ответить, что украинцы могут просыпаться каждое утро и благодарить лично Уоллеса. Именно эти слова раскритиковал Пристайко, назвав их «нездоровым сарказмом».