В Госдуме рассказали о массовой шринкфляции молочной продукции в магазинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе закупок молочной продукции в магазинах Москвы удалось установить массовую шринкфляцию (снижение количества продукции при сохранении цены. — Прим. ред.) в 122 торговых точках города. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

— С 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы. Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель - выяснить, насколько массовой является шринкфляция, — рассказало РИА Новости, со слов пресс-службы депутата Чернышова.

Отмечается, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в магазинах Москвы продаются в упаковках объемом от 925 до 950 миллилитров, но саму тару визуально нельзя отличить от «честного» литра других производителей.

Помимо молочной продукции, такими же уловками пользуются и производители круп, входящих в основу потребительской корзины. Депутат заявил, что из-за вовлеченности людей в эту проблему и ее массовость нужно в максимально короткие сроки утвердить законопроект об обязательном указании на ценниках товаров дополнительной информации о цене товара за целую общепринятую единицу измерения.

Ранее стало известно, что в Государственной думе приняли закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, машины и сигареты. В этом году цены на эти группы товаров поднимутся на пять процентов, а затем каждый год будет повышение на четыре процента в течение двух лет.