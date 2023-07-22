«Думал только о доходах»: Вдова Александра Пономаренко обвинила брата покойного мужа в безразличии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тяжелая болезнь Александра Пономаренко давно готовила его семью к потере артиста, но никто не подозревал, что его смерть может внести раздор в родственные отношения. Еще когда Александр проходил курсы дорогостоящего лечения, его брат Валерий абстрагировался и совсем не помогал финансово, заявила вдова Александра Анна Пономаренко в эфире телеканала «Россия 1».

Она рассказала, что как только мужу потребовалось дорогостоящее лечение, его брат не продемонстрировал особого рвения в помощи и все время просто строил графики выступлений и считал доходы.

Во время концертной деятельности братья делили все доходы поровну, но расходы были у каждого свои. Вдова не понимает, почему именно в столь сложный период Валерий дал слабину и думал, по ее словам, только о себе и своих проблемах.

При этом убитая горем Анна неоднократно просила Валерия помочь, но тот якобы говорил, что у него достаточно своих проблем. Более того, даже за участие в благотворительном концерте Валерий забрал себе крупную сумму, хотя остальные артисты выступали там абсолютно бесплатно.

Именно поэтому вдова оформила все наследство на себя, но вместе с ним получила и внушительную сумму долгов, и теперь пытается найти работу, чтобы отплатить счета.

Ранее KP.RU рассказывал, что звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» Александр Пономаренко умер в декабре 2022 года после продолжительной борьбы с онкологией.