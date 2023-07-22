CBC: в Канаде бесследно исчез сбежавший от мобилизации украинец Фото: REUTERS

Сбежавший от мобилизации 20-летний гражданин Украины без вести пропал после того, как ушел купаться на реку на юго-востоке города Квебек в Канаде. Об этом рассказали в издании CBC News.

— Сержант полиции Хьюг Болье сообщил, что около полуночи в полицию позвонили члены семьи, которые были обеспокоены тем, что он не вернулся, — подчеркнули в публикации.

В полиции также рассказали, что уже провели поисковые мероприятия на всей прибрежной местности, однако никаких следов украинца найти так и не удалось. Результатов не дало привлечение вертолетов и водолазов.

При этом Лаура Торрес, работающая с группой помощи беженцам, рассказала, что мужчина бежал от мобилизации в ряды ВСУ на Украине и прибыл в город Квебек в июле 2023 года.

Ранее KP.RU рассказывал, как украинец получил повестку за прогулку под российский рэп. Из-за музыки на русском языке он повздорил с женщиной, которая вызвала полицию, которая и вручила ему повестку в военкомат.