«Выпрашивает очередную дозу»: немецкий политик сравнил Украину с наркоманом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сравнил Украину с наркоманом из-за постоянных просьб помощи у Запада. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

— Украина, как государство, больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу, — подчеркнул политик.

Гердт также подчеркнул, что нынешняя политика руководства Украины выглядит печально.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что на данный момент Украина существует только за счет помощи Соединенных Штатов. Он добавил, что украинская армия уже разбита, а от полного провала Киев спасает только финансовая поддержка западных партнеров.

Как только Запад перестанет выделять Украине деньги, то государство перестанет существовать в тот же момент.