Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина существует только благодаря поддержке США Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия уже разбита и единственное, что спасает Украину от развала, это финансовая поддержка Запада, в частности со стороны США.

“Зеленский не получил того, что хотел. Он в ярости. Страна несет колоссальные потери. Если бы не американские деньги, то государства уже бы не было. Мы поддерживаем его жизнеспособность”, — заявил военный в интервью YouTube-каналу London Real.

Макгрегор подчеркнул, что с начала обещанного наступления ВСУ понесли огромные потери и не добились результатов, а киевский режим не смог добиться членства Украины в НАТО, на что Зеленский делал большие ставки.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Зеленский признает неизбежность поражения в текущем конфликте, и даже прямое вмешательство НАТО в конфликт не спасет киевский режим.

При этом Макгрегор допускает, что Украина может разрушиться еще до окончания конфликта, о чем свидетельствуют участившиеся сообщения о массовом дезертирстве в ВСУ и общее недовольство украинцев политикой киевского режима.