"Вызывает большой ужас": В Британии оставили ВСУ плохой вариант наступления Фото: REUTERS

У Вооруженных сил Украины остался только один вариант наступления — лобовые атаки на вероятно лучшие в истории оборонительные сооружения. К такому выводу пришел подполковник Британской армии в отставке Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.

— Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталость европейцев. Это то, о чём должен знать президент Зеленский, и то, что, возможно, вызывает большой ужас, — добавил Кемп.

Он также отметил, что российские войска соорудили обширные оборонительные рубежи и не собираются отступать, поэтому ВСУ могут попытаться атаковать только хорошо защищенные позиции.

Подполковник задался вопросом, способны ли украинские подразделения постоянно повторять попытки кровопролитных атак на российские оборонные сооружения, но он подчеркнул, что такая тактика была раскритикована еще во времена Первой мировой войны.

Ранее бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Украина постоянно выпрашивает помощь у Запада, будто наркоман. Именно поэтому внешняя политика Киева выглядит «очень печально».