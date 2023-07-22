В Кабардино-Балкарии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и КАМАЗом Фото: Сергей ГАПОН

Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с КАМАЗом на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. В результате столкновения пострадали 15 человек. Об этом «КП-Ставрополь» стало известно от пресс-службы Госавтоинспекции КБР.

— Произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Вольво», следовавшего по маршруту «Махачкала – Ростов», под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля «Камаз», за рулем которого находился 32-летний местный житель, — сообщили в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно выехали медики, которые сейчас осматривают всех пострадавших и оказывают им необходимую помощь. В результате аварии погибших нет, а прибывшие на место специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что временно перекрыта часть трассы, поэтому водителям стоит заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее в ДТП с двумя автобусами на северо-востоке Москвы пострадали 11 человек. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что один из водителей не уступил место другому. О степени травм пострадавших не сообщалось.