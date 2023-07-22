Российские войска уничтожили иностранных наемников ударом по академии во Львове Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в субботу, 22 июля, сообщило, что российские военные уничтожили большое количество польских и немецких наемников. В оборонном ведомстве уточнили, что это было сделано еще 6 июля в ходе удара по академии во Львове.

«6 июля в результате группового удара по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое количество польских и немецких наемников», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. В Минобороны РФ также напомнили, что в общей сложности в ходе проведения специальной военной операции было ликвидировано почти 5 тысяч иностранных наемников. Кроме того, примерно столько же боевиков сбежали из зоны конфликта.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ в будущем продолжат целенаправленную работу по уничтожению иностранных боевиков на Украине.

Ранее российский боец с позывным «Москва» в интервью военкору KP.RU Дмитрию Стешину рассказал, что во время наступления украинской армии на стороне ВСУ находилось много иностранных наемников, среди которых были поляки, американцы и французы. Солдат отметил, что из зоны конфликта большинство иностранных боевиков «уехали в гробах».