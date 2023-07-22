ВСУ обстреляли машину с российскими журналистами кассетными боеприпасами

ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА Новости Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины в субботу, 22 июля, обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате артиллерийского удара пострадали четыре корреспондента. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«22 июля около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА Новости», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что корреспонденты готовили материалы об обстрелах украинской армии населенных пунктов кассетными боеприпасами.

По данным министерства, пострадали четыре военкора, с травмами различной степени тяжести их доставили в полевые медучреждения Минобороны РФ. Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев скончался, когда его везли в госпиталь. Он умер от ранений, которые получил при разрыве кассетного боеприпаса.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что здоровье остальных пострадавших вне опасности. Им оказывают высококвалифицированную медпомощь.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами, которая ехала в село Владимировка.

Сайт KP.RU писал о том, что группа корреспондентов из России попала под огонь около населенного пункта Пятихатки. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов.

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