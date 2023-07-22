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НовостиВ мире22 июля 2023 12:12

На границе Монголии и России обнаружен патоген бубонной чумы

Заразившихся бубонной чумой в аймаке, где был выявлен патоген, нет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На границе Монголии и России обнаружен патоген бубонной чумы

На границе Монголии и России обнаружен патоген бубонной чумы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Монголии на границе России по результатам анализ погибшего детеныша сурка обнаружен патоген бубонной чумы, сообщила начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций республики Лхунрэв Роломжав.

«19 июля из аймака Завхан привезли погибшего детеныша сурка. Бактериологические исследования по состоянию показали в пробах содержание патогена бубонной чумы», – рассказал она в беседе с ТАСС.

По словам Роломжав, заразившихся бубонной чумой в аймаке нет. В связи с обнаружением патогена местному населению и туристам напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса, добавила она.

Напомним, в конце июня в Монголии были выявлены 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе расположенных на границе с Россией и Китаем. В этих регионах ежегодно регистрируются случаи заболевания, а также смертей людей от чумы, в последнее десятилетие заболеваемость там возросла.

Ближе всего к территории России природные очаги бубонной чумы в Моноголии расположены в северо-западном регионе Увс на границе с Республикой Тыва, причем в прошлом году российские и монгольские эпидемиологи зафиксировали увеличение активности заболевания в данном регионе.