С острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч человек Фото: REUTERS

С греческого острова Родос в связи с лесными пожарами эвакуировали более двух тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос.

«Отдали приказ об эвакуации жителей Асклипио и Киотари. Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем, более двух тысяч человек были спасены морем. Превентивные эвакуации, проведенные на Родосе, касаются менее 10% туристических объектов острова», – сказал в ходе брифинга.

По словам Артопиоса, для эвакуации жителей и туристов было задействовано пассажирское судно Blue Star. Пресс-секретаря пожарной службы Греции отметил, что прогнозируемая жара создает угрозу для дальнейшего распространения пожаров не только на Родосе, но и в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии и Мессинии.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в Греции разбушевались катастрофические лесные, ставя под угрозу жизни и природные богатства страны. Череда пожаров обрушилась на пригороды Афин, уничтожив вековые сосновые леса и дома мирных жителей. Тысячи людей оказались в зоне опасности и вынуждены спасаться бегством.