В Кузбассе завершены поиски шестилетнего мальчика
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Тело пропавшего в жилом районе Кедровка в Кемерове шестилетнего мальчика нашли в водоеме рядом с его домом. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Кемеровской области.
«В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего», - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что на данный момент следователями СК России при участии экспертов осматривается место происшествия. Позже будут установлены причины, а также условия гибели мальчика.
Напомним, накануне следователи сообщили о пропажи шестилетнего мальчика, который пропал после того, как вышел за пределы приусадебного участка своего дома.
Сообщалось, что все произошло вечером в пятницу, 22 июля, а в приусадебном участке ребенок проживал вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми.