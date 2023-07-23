В Кузбассе завершены поиски шестилетнего мальчика Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело пропавшего в жилом районе Кедровка в Кемерове шестилетнего мальчика нашли в водоеме рядом с его домом. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Кемеровской области.

«В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что на данный момент следователями СК России при участии экспертов осматривается место происшествия. Позже будут установлены причины, а также условия гибели мальчика.

Напомним, накануне следователи сообщили о пропажи шестилетнего мальчика, который пропал после того, как вышел за пределы приусадебного участка своего дома.

Сообщалось, что все произошло вечером в пятницу, 22 июля, а в приусадебном участке ребенок проживал вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми.