"Были без присмотра взрослых": один ребенок погиб, второй госпитализирован после купания в реке в Ангарске

Двое детей пошли купаться в Ангарске: один погиб, второй госпитализирован Фото: СУ СК Иркутской области.

Мальчик утонул во время купания в реке Китой в Ангарске, а его брат был доставлен в больницу. Об этом в воскресенье, 23 июля, заявили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило вечером в субботу, 22 июля. По данным следователей, на водоеме без присмотра взрослых купались трое детей, а двое из них уплыли слишком далеко от берега, после чего стали тонуть.

Погиб 12-летний мальчик, а его 9-летний брат был госпитализирован в тяжелом состоянии. В следственном управлении СК Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 23 июля, в Кузбассе были завершены поиски шестилетнего мальчика, тело которого было найдено в водоеме.