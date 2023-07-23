Военврач «Дуга» заявила об охоте ВСУ на российских военных медиков Фото: REUTERS

Российский военврач с позывным «Дуга» заявила, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушают нормы международного права, в том числе Женевской конвенции от 1949 года. По ее словам, они целенаправленно пытаются уничтожать российский медперсонал, который находится на линии боевого соприкосновения.

«К сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, - это медики», - приводит РИА Новости заявление медработника.

По ее словам, была объявлена награда за убийства врача, поскольку при смерти медика «погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам».

Военный врач также привела в пример произошедшего ранее инцидента, когда раненых с позиций вывозили российские медработники, а в этот момент украинские войска направили против эвакуационной машины беспилотники, которые сбрасывали взрывчатку.

Напомним, ранее украинский пленный рассказал, что офицеры ВСУ устраивают самосуд, а также расстрелы солдат.