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НовостиПолитика23 июля 2023 5:53

Военврач «Дуга» заявила об охоте ВСУ на российских военных медиков

По словам медработника, была объявлена награда за убийства врача
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военврач «Дуга» заявила об охоте ВСУ на российских военных медиков

Военврач «Дуга» заявила об охоте ВСУ на российских военных медиков

Фото: REUTERS

Российский военврач с позывным «Дуга» заявила, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушают нормы международного права, в том числе Женевской конвенции от 1949 года. По ее словам, они целенаправленно пытаются уничтожать российский медперсонал, который находится на линии боевого соприкосновения.

«К сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, - это медики», - приводит РИА Новости заявление медработника.

По ее словам, была объявлена награда за убийства врача, поскольку при смерти медика «погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам».

Военный врач также привела в пример произошедшего ранее инцидента, когда раненых с позиций вывозили российские медработники, а в этот момент украинские войска направили против эвакуационной машины беспилотники, которые сбрасывали взрывчатку.

Напомним, ранее украинский пленный рассказал, что офицеры ВСУ устраивают самосуд, а также расстрелы солдат.