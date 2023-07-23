Мужчина взорвал гранату во время застолья в Подмосковье, один человек погиб

Мужчина погиб, взорвав гранату во время застолья в деревне Подмосковья Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мужчина взорвал гранату во время застолья в деревне в Московской области, погиб один человек. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает ГСУ СК России по Московской области, уточняя, что взрыв произошел в результате «неосторожности».

Как передают следователи, все произошло в субботу, 22 июля, когда 23-летний житель Ступино решил показать своим знакомым «предмет, конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой, при этом, в игровой форме, вынимал и вставлял обратно чеку».

«В результате "неосторожности" произошел взрыв», - сказано в заявлении следственного управления. Как отмечают "Известия", незадолго до случившегося участники застолья повздорили. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Сообщается, что в результате взрыва демонстрирующий гранату мужчина умер на месте, а находившиеся рядом четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы.

Напомним, накануне выяснилось, что мужчина устроил взрыв газа в Ступино в прошлом году для того, чтобы убить жену и детей.