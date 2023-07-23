Илон Маск планирует изменить логотип Twitter
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Предприниматель Илон Маск заявил о своих планах убрать птицу на логотипе Twitter.
«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, всеми птицами», - написал владелец соцсети.
Илон Маск рассматривают замену птицы на X. По его мнению, такой знак станет воплощением несовершенства человека, которое делает его уникальным.
Напомним, Twitter Inc. основали в 2006 году. Илон Маск приобрел социальную сеть осенью 2022 года. Закрыв тогда сделку на 44 млрд долларов.
Как писал сайт KP.RU, в минувший четверг, 21 июля, Илон Маск потерял 20,3 млрд долларов из-за падения акций принадлежащей ему компании Tesla, а его состояние бизнесмена уменьшилось до 234,4 млрд долларов. При этом он остается богатейшим человеком мира.