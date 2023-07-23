В Госдуме готовят закон о госномерах для самокатов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ЛДПР разрабатывают законопроект об использовании самокатов, включая введение для них номерных знаков. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Владимир Сипягин.

«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге...» - приводит РИА Новости слова парламентария.

Сипягин уточнил, что данном случае речь о мерах в отношении транспортных средств, способных развивать скорость выше 5 км/ч.

«Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», - пояснил он.

Сипягин также призвал принять презумпцию виновности для водителя самоката, а также велосипеда и любого другого средства передвижения, которое может двигаться быстрее 10 км/ч при аварии с пешеходом или на переходе.

Напомним, накануне в Министерстве внутренних дел РФ прокомментировали возможность ездить на электросамокатах вдвоем, уточнив, что правила ПДД разрешают это с учетом конструкции. Тем временем представитель от ГИБДД заявил, что он не знает виды средств индивидуальной мобильности, конструкции которых позволяет перевозить сразу нескольких людей, отметив, что все это будет «все-таки скорректировано» в новом пакет изменений.