Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперт Юлия Санина назвала самыми выгодными месяцами для отпуска с точки зрения доходов в следующем году июль, август и октябрь, отметив, что в оставшиеся месяцы этого года пойти отдыхать лучше в августе.

«Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха», - приводит РИА Новости ее словам.

Санина уточнила, что в следующем году лучше не планировать отдых в январе, а также мае и июне, поскольку на данные месяцы приходится минимальное число трудовых дней из-за праздников.

В этом году выгоднее взять в отпуск в августе, поскольку рабочий день в данном месяце стоит дешевле, а значит размер отпускных будет близок к зарплате. Тем не менее, по ее словам, брать отпуск в этом году не стоит в период с октября по декабрь.

Напомним, ранее психолог Дарья Яушева назвала желание сотрудника уволиться в первые две недели после отпуска нормальным.