Путин сообщил Лукашенко о провале наступления Украины

Владимир Путин ообщил о провальном ходе украинского наступления. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье, 23 июля, сообщил о провальном ходе украинского наступления.

“Контрнаступления нет”, - заявил Лукашенко, на что в ответ Путин сказал: “Оно есть, но оно провалилось”.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят 23 июля в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

Ранее Владимир Путин на совещании Совбеза РФ заявил, что киевскому режиму в осуществлении их наступления не помогают ни колоссальные ресурсы, ни иностранные наемники, ни поставки западного вооружения, запасы которого истощаются. Атаки ВСУ по позициям российских военных приводят к “десяткам тысяч людей” убитыми со стороны врага, сказал президент.

Глава России также подчеркнул, что любая агрессия против Белоруссии со стороны Украины будет расцениваться как агрессия в отношении РФ.