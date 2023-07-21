Путин обратился к Западу с предупреждением: «Мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами»

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В пятницу Владимир Путин провел совещание с Совбезом. Открытая часть получилась необычно долгой: целых 13 минут. Это при том, что традиционно показывают первые секунд десять. Сделано это ради обращения президента к Варшаве – он посоветовал Польше не вмешиваться в СВО.

ПОЛЬСКИЕ ВОЙСКА В УКРАИНЕ

Но началось все с короткого доклада директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

- По поступающей информации, официальная Варшава постепенно приходит к осознанию, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. Более того, приходит осознание, что поражение Украины – это вопрос времени, - заявил разведчик.

Он добавил, что Польша готовится ввести войска в Западную Украину под предлогом «союзнических обязательств». И вообще, ЕС хочет увеличить численность «литовско-польской-украинской бригады».

- Вот за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить, - рекомендовал Нарышкин.

Путин согласился, что о планах Варшавы уже пишут и французские СМИ.

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- Западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов – во всяком случае пока – нет, - сказал глава страны.

Российский лидер отметил, что ни «вкаченные» ресурсы, ни техника, ни наемники не помогли прорвать фронт.

- Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг, - похвалил верховный главнокомандующий.

Дальше Владимир Владимирович прошелся по западной технике. Он напомнил, как горят «хваленые, неуязвимые» танки.

- Западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт. Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов, - сообщил Путин.

По словам главы страны, атаки украинской армии на наши позиции приводят к потерям «десятков тысяч людей». А это истощает мобилизационный ресурс страны. Люди и в Европе, и на самой Украине устают от стрельбы. Сейчас Америка пытается затянуть конфликт.

- В том числе используют для этого амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики, - заявил российский лидер.

ПОЛЯКИ НА УКРАИНЕ ОСТАНУТСЯ НАВСЕГДА

Дальше Владимир Владимирович прокомментировал конкретно планы создать польско-литовско-украинское соединение.

- Речь идёт не о каком-то сборище наёмников, а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути для последующей оккупации. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причём останутся навсегда, - сказал президент.

Путин напомнил, что Варшава так уже когда-то делала. Во время гражданской войны Польша «аннексировала некоторые исторические российские губернии». В 1938 году Польша участвовала в разделе Чехословакии. А закончилась такая «агрессивная политика» разделом страны в 1939 году. И только мы потом помогли соседнему государству восстановить независимость.

- Благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам, - заявил президент.

Российский лидер обвинил политиков в Киеве в «готовности пойти на все, чтобы спасти свою шкуру».

- Они будут торговать всем – и людьми, и землёй. Также, кстати, как и их идейные предшественники – петлюровцы, которые в 1920-м году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни, - отметил глава страны.

НАТОВСКИЙ ЗОНТИК

- Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях, - заявил Путин.

Президент сказал, что Россия не планирует вмешиваться, если Киев решит откупиться от Варшавы западными территориями. А вот с Белорусские такой фокус не пройдет.

- Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами, - предупредил Владимир Владимирович.

Он добавил, что Запад вместе с «украинским пушечным мясом» хочет использовать и обычных поляков, как «расходный материал».

- Скажу одно – это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях, - предупредил президент.