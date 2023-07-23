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НовостиВ мире23 июля 2023 9:06

Нетаньяху отложил поездку в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья

Kan: Нетаньяху отложил поездку в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нетаньяху отложил поездку в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья

Нетаньяху отложил поездку в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден отложить свой запланированный визит в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья. Об этом сообщает радиостанция Kan, ссылаясь на источник.

Как передает радиостанция, на данный момент офис главы израильского правительства ведет переговоры о переносе визитов на сентябрь этого года, что связано с операцией по установке премьеру кардиостимулятора, которая прошла в ночь на воскресенье, 23 июля.

Отмечается, что после такого рода хирургического вмешательства Нетаньяху должен несколько недель быть под наблюдением специалистов.

Напомним, 15 июля 2023 года израильский премьер был госпитализирован в отделение неотложной помощи больницы Tel HaShomer. Нетаньяху сам приехал в госпиталь из-за плохого самочувствия. Позже ему провели операцию по имплантации кардиостимулятора. Как сообщили в канцелярии, исполнять обязанности главы правительства будет вице-премьер Ярив Левин.