Лукашенко: бойцы «Вагнера» хотят сходить на экскурсию в Варшаву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его начинают «напрягать» бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые, по его словам, хотят «сходить на экскурсию» в Польшу.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», - заявил белорусский лидер в воскресенье, 23 июля.

Лукашенко отметил, что держит бойцов «Вагнера» «в центре, как договорились», отметив также, что они знают ситуацию, которая «происходит вокруг Союзного государства».

Напомним, ранее появилось заявление, согласно которому Министерство обороны Польши решило перебросить свои войска к границе с Белоруссией из-за планов проведения совместных учений ЧВК «Вагнер» и белорусских военных.