Путин: Россия и Белоруссия пройдут 2023 год уверенно и спокойно

Путин заявил, что Россия и Белоруссия уверенно и спокойно пройдут 2023 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Текущий 2023 год Москва и Минск пройдут уверенно и спокойно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главой Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье, 23 июля, Константиновском дворце в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

"Все основные показатели дают нам основания полагать, этот год мы пройдем уверенно и спокойно", - заявил Путин, добавив, что в экономике у двух стран будут хорошие показатели роста.

Лукашенко, в свою очередь, предложил продумать план экономического развития с опорой на собственные силы.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко в Стрельне продлятся два дня.