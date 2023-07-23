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НовостиЭкономика23 июля 2023 9:56

Путин: Россия и Белоруссия пройдут 2023 год уверенно и спокойно

В экономике у двух стран будут хорошие показатели роста, заявил президент России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин заявил, что Россия и Белоруссия уверенно и спокойно пройдут 2023 год

Путин заявил, что Россия и Белоруссия уверенно и спокойно пройдут 2023 год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Текущий 2023 год Москва и Минск пройдут уверенно и спокойно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главой Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье, 23 июля, Константиновском дворце в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

"Все основные показатели дают нам основания полагать, этот год мы пройдем уверенно и спокойно", - заявил Путин, добавив, что в экономике у двух стран будут хорошие показатели роста.

Лукашенко, в свою очередь, предложил продумать план экономического развития с опорой на собственные силы.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко в Стрельне продлятся два дня.