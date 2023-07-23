"Кое-какие планы изменил": Путин анонсировал двухдневные переговоры с Лукашенко

Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин анонсировал двухдневные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух государств планируют провести еще одну встречу в понедельник, 24 июля.

"Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", - сказал Путин, слова которого приводят журналисты.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко в неформальной обстановке начались 23 июля в 11:30 по московскому времени в Константиновском дворце в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

Путин и Лукашенко прибыли на встречу на одном автомобиле в официальных костюмах, но без галстуков.

Ожидается, что на встрече президенты России и Белоруссии обсудят актуальные вопросы развития отношений двух стран, а также стратегическое партнерство и интеграционные взаимодействия в рамках Союзного государства.

Кроме того, Путин и Лукашенко на встрече затронули тему специальной военной операции. Говоря о ВСУ, президент Белоруссии заявил, что "контрнаступления нет", однако Путин его поправил. "Оно есть, но оно провалилось", - сказал президент России.