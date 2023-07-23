Около 19 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров на острове Родос

На Родосе проводят крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции Фото: REUTERS

На греческом Родосе проходит масштабная операция по эвакуации местных жителей и туристов из-за природных пожаров, охвативших районы острова. Об этом информирует греческое государственное телевидение ERT.

По сведениям телеканала, всего эвакуированы были 19 тысяч человек, однако, по оценке греческих властей, может потребоваться эвакуация для 30 тысяч жителей.

"Это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране", - говорится в материале телеканала.

Лесные пожары охватили остров Родос во вторник, 18 июля. За шесть дней ситуация вышла из-под контроля: многие дома сгорели, а высота пламени на некоторых участках превышает пять метров. Эвакуация была проведения в таких населенных пунктах Родоса, как Лардос, Геннадион, Киотари, Пилонас, Лаэрма, Линдос, Калатос Малона, Асклипио, Пефки, Хараки и Массари.

Также известно, что туристическая компания TUI поставила на стоп туристические рейсы на Родос из-за лесного пожара.