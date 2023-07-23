Папа Римский предложил встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск предлагает провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из московских аэропортов, когда его самолет остановится в российской столице для дозаправки по пути в Монголию или обратно. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию», - приводит ТАСС заявление председателя союзов.

Севастьянов напомнил, что первая встреча Папы Римского с Патриархом Кириллом прошла в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому не исключена аналогичная встреча и сейчас. «Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию», - уточнил он.

Франциск будет в Монголии с апостольским визитом в период с 31 августа по 4 сентября этого года.

Напомним, ранее папа Римский откликнулся на призыв патриарха Московского помочь в освобождении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, арестованного районным судом Киева. Понтифик назвал такой арест совершенно недопустимым, заявив, что это было совершено по политическим мотивам.