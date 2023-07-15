Папа Римский откликнулся на призыв патриарха Кирилла помочь митрополиту Павлу

Папа Римский займется освобождением митрополита Павла после просьбы патриарха Кирилла Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск откликнулся на призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла помочь в освобождении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, арестованного ранее киевским районным судом.

Понтифик отметил, что украинский священнослужитель был арестован по политическим мотивам, что совершенно недопустимо, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

“Я общался с папой Франциском напрямую. Он мне сказал, что знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла”, — сказал Севастьянов.

Напомним, 14 июля киевский районный суд изменил меру пресечения митрополиту традиционной УПЦ Павлу на содержание под стражей до 14 августа, с возможностью внесения залога в 33 миллиона гривен.

Священник с апреля находится под домашним арестом, однако недавно СБУ выдвинуло ему новые обвинения по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религии и “отрицании вооруженной агрессии России”.