Главной темой заседания НАТО 26 июля станет вывоз зерна с Украины по Черному морю

В Североатлантическом альянсе назвали главную тему заседания Совета Украина - НАТО 26 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной темой ближайшего заседания НАТО станет экспорт зерна с Украины по Черному морю. Об этом журналистам заявил официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

На втором заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет 26 июля в Брюсселе на уровне послов, будут также обсуждаться "последние события", сказал Лунгеску.

Напомним, Россия прекратила работу Черноморской зерновой инициативы 18 июля 2023 года из-за систематического невыполнения обязанностей со стороны западных партнеров.

Ранее KP.RU писал о семи условиях возвращения России в зерновую сделку, которые озвучил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В их числе значатся "реальный" вывод из-под санкций поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также подключение российских банков к системе SWIFT.