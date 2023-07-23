Ребенок погиб при столкновении гидроцикла и катера на озере в Приморье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ребенок погиб в результате столкновения гидроцикла и катера на озере в Приморье. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает Восточное МСУТ СК России, заявляя также о возбуждение уголовного дела о нарушении правил безопасности движения.

Как передает следствие, все произошло днем в субботу, 22 июля, на озере Ливадийское в Приморье, когда местный житель катался на гидроцикле вместе с 10-летним сыном. Сообщается, что его Yamaha VX1100A столкнулась с катером Sea-Doo Sportster.

«В результате чего ребенок получил телесные повреждения, оказался в воде и скончался на месте происшествия... Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Большой Камень, обвиняемого», - сказано в сообщении следствия.

Напомним, вечером в субботу, 22 июля, во время купания в реке Китой в Ангарске один мальчик утонул, а его брат был доставлен в больницу.