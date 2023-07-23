Врио главы Херсонской области: ВСУ применили HIMARS для покушения на главу Алешек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 23 июля 2023 года, киевские неонацисты совершили покушение на жизнь главы администрации города Алешки, расположенного на правом берегу Днепра, в Херсонской области. ВСУ запустили ракету HIMARS в дом Георгия Журавко, о чём сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», - заявил Василенко.

Мэр города не пострадал.

Напомним, что это уже не первое покушение на жизни чиновников в новых российских регионах. Так, 14 июня 2023 года ВСУ применили управляемые снаряды M982 Excalibur, чтобы попытаться убить мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам в Одессе, где готовились теракты и покушения ВСУ против России.