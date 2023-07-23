Минобороны: нанесен удар по объектам ВСУ в Одессе, где готовились теракты против РФ

В ночь на воскресенье, 23 июля, были нанесены удары по объектам ВСУ Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на воскресенье, 23 июля, был нанесен групповой удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, где шла подготовка терактов против России с применением безэкипажных катеров.

Российские войска также нанесли удар по местам изготовления вражеских катеров.

Сообщается, что все спланированные к удару цели были уничтожены. На месте пораженных объектов находились иностранные наемники.

Напомним, Минобороны РФ объявило о нанесении ударов возмездия по инфраструктуре украинских войск в ответ на атаку на Крымский мост 17 июля. Так, 21 июля войска РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по вражеским объектам, а 20 июля были поражены цеха производства, а также места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что остановить преступления Киева можно только лишив их физической возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре.