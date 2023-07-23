Экономист Морковкин: цены частные дома могут вырасти на 5-10% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты рассказали о состоянии рынка загородной недвижимости в Московской области. Прогнозы, что цены на дома будут снижаться, скорее всего, не оправдаются.

- В среднесрочной перспективе цены останутся стабильными и даже могут вырасти на 5-10%, - говорит РИАМО доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин.

Этот прогноз актуален для жилья средней ценовой категории, а вот дорогие объекты по Рублево-Успенскому шоссе, в Одинцовском, Новорижском, Красногорском, Истринском районах будут дешеветь – владельцам придется соглашаться на скидки, чтобы приветь покупателей.

Активнее всего ищут дома в городах ближнего Подмосковья, которые находятся между МКАД и ЦКАД. Это Раменское, Домодедово, Истра, Одинцово, Ногинск и Щёлково

На втором месте по популярности объекты, расположенные между ЦКАД и Большим бетонным кольцом (40–60 километров от МКАД). Это Дмитров, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Солнечногорск, Чехов, Павловский Посад.

Третья группа - за пределами «Большого бетонного кольца». Это Егорьевск, Воскресенск и Коломна.

Ранее, риэлтор рассказала, как подготовить квартиру к сдаче, чтобы не вкладываться регулярно в обновление интерьера.

- Я рекомендую купить функциональные предметы из прочных и долговечных материалов, чтобы не приходилось регулярно вкладываться в покупку новых. Минимальный набор такой мебели — диван-кровать, добротный кухонный гарнитур, а также эргономичная гардеробная система, - рассказала "Газете.Ru» руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

А в России предлагают лицензировать деятельность риэлторов. Такой законопроект готовятся внести на рассмотрение Госдумы.

Среди основных идей - создать специальный реестр агентов по недвижимости, четко определить круг их обязанностей и прописать ответственность за ложную информацию, предоставленную клиентам, сообщает Пятый канал.

За год спрос на квартиры вторичного рынка в России увеличился более чем на треть. Причём интерес граждан к однушкам в этом сегменте вырос сразу на 40%, а к двушкам — на 39%. По словам экспертов, готовое жильё привлекает всё больше покупателей доступностью цен. Так, на сегодняшний день вторичка продается дешевле новостройки в среднем на 40%, хотя еще несколько лет назад этот разрыв составлял всего 9%, пишет RT.