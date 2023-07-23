Military Watch: американские Bradley уничтожаются российскими ракетами «Вихрь-1» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские бронетранспортёры Bradley, снабжённые динамической защитой, успешно ликвидируются в зоне проведения спецоперации российскими противотанковыми ракетами «Вихрь-1». Об этом сообщает западное издание Military Watch.

«Украинцы пытались компенсировать весьма ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов с помощью советской динамической защиты», - говорится в публикации.

Как заявляют американские журналисты, Bradley поражаются российскими ракетами даже с дополнительной бронёй, установленной ВСУ, так как «Вихрь-1» в принципе создавался именно для уничтожения бронетехники с такими типами защиты.

Также издание указывает на то, что американские политики обещали ВСУ преимущество на поле боя, благодаря БМП Bradley, однако всё указывает на ложность этих заверений. Украинцам приходится обвешивать американские подарки дополнительной бронёй, чтобы они не простреливались как картон, и всё равно этого недостаточно.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ потеряли порядка трети всех переданных Киеву броневиков Bradley.